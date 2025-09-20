İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş

    İsrail Ordusu son sutka ərzində HƏMAS-ın təxminən 100 obyektinə zərbə endirib

    Digər ölkələr
    • 20 sentyabr, 2025
    • 16:14
    İsrail Ordusu son sutka ərzində HƏMAS-ın təxminən 100 obyektinə zərbə endirib

    Son sutka ərzində İsrail Hərbi Hava Qüvvələri Qəzza zolağında HƏMAS-ın təxminən 100 obyektinə zərbə endirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail KİV-i ölkə Ordusunun mətbuat xidmətinə istinadən məlumat yayıb.

    Hədəflər arasında tunellər, silah anbarları və HƏMAS tərəfindən istifadə olunan digər infrastruktur olub.

    HƏMAS-ın nümayəndələri isə bildiriblər ki, son 24 saat ərzində İsrail zərbələri nəticəsində Qəzza zolağında azı 34 nəfər ölüb.

    İsrail HƏMAS
    ЦАХАЛ поразил около 100 объектов ХАМАС за последние сутки

    Son xəbərlər

    16:24

    Ruanda Prezidenti "ASAN xidmət" mərkəzində olub

    Daxili siyasət
    16:22

    Azərbaycan paracüdoçusu Avropa çempionu olub - YENİLƏNİB

    Fərdi
    16:22

    "Formula 1": Bakıdakı sıralama turunda növbəti qəza baş verib - YENİLƏNİB

    Digər
    16:18
    Foto

    Keniya ilə Azərbaycan Prokurorluğu arasında əməkdaşlığın genişlənməsi müzakirə edilib

    Daxili siyasət
    16:14

    İsrail Ordusu son sutka ərzində HƏMAS-ın təxminən 100 obyektinə zərbə endirib

    Digər ölkələr
    16:13

    Gürcüstan Azərbaycan iqtisadiyyatına birbaşa investisiya qoyuluşunu 3 dəfəyə yaxın artırıb

    Maliyyə
    16:07

    Rusiya XİN: İrana qarşı sanksiyalarla bağlı qətnamə layihəsi yalnız gərginliyi artırır

    Digər ölkələr
    16:00
    Foto

    "Formula 1": Azərbaycan Qran-prisində sıralama turu başlayıb

    Formula 1
    15:56
    Foto

    Xankəndidə "Arşın mal alan" operettası nümayiş olunub

    İncəsənət
    Bütün Xəbər Lenti