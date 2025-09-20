İsrail Ordusu son sutka ərzində HƏMAS-ın təxminən 100 obyektinə zərbə endirib
Digər ölkələr
- 20 sentyabr, 2025
- 16:14
Son sutka ərzində İsrail Hərbi Hava Qüvvələri Qəzza zolağında HƏMAS-ın təxminən 100 obyektinə zərbə endirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail KİV-i ölkə Ordusunun mətbuat xidmətinə istinadən məlumat yayıb.
Hədəflər arasında tunellər, silah anbarları və HƏMAS tərəfindən istifadə olunan digər infrastruktur olub.
HƏMAS-ın nümayəndələri isə bildiriblər ki, son 24 saat ərzində İsrail zərbələri nəticəsində Qəzza zolağında azı 34 nəfər ölüb.
Son xəbərlər
16:24
Ruanda Prezidenti "ASAN xidmət" mərkəzində olubDaxili siyasət
16:22
Azərbaycan paracüdoçusu Avropa çempionu olub - YENİLƏNİBFərdi
16:22
"Formula 1": Bakıdakı sıralama turunda növbəti qəza baş verib - YENİLƏNİBDigər
16:18
Foto
Keniya ilə Azərbaycan Prokurorluğu arasında əməkdaşlığın genişlənməsi müzakirə edilibDaxili siyasət
16:14
İsrail Ordusu son sutka ərzində HƏMAS-ın təxminən 100 obyektinə zərbə endiribDigər ölkələr
16:13
Gürcüstan Azərbaycan iqtisadiyyatına birbaşa investisiya qoyuluşunu 3 dəfəyə yaxın artırıbMaliyyə
16:07
Rusiya XİN: İrana qarşı sanksiyalarla bağlı qətnamə layihəsi yalnız gərginliyi artırırDigər ölkələr
16:00
Foto
"Formula 1": Azərbaycan Qran-prisində sıralama turu başlayıbFormula 1
15:56
Foto