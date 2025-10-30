ЦАХАЛ подтвердил нанесение ударов по югу Ливана
- 30 октября, 2025
- 13:00
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила информацию об ударах по югу Ливана.
Как передает Report, об этом говорится на странице ЦАХАЛ в соцсети Х.
"Некоторое время назад Армия обороны под руководством Северного командования и при поддержке ВВС нанесла удары по объектам инфраструктуры, пусковой установке и шахте радикальной организации "Хезболла" в районе Аль-Махмудия на юге Ливана", - говорится в заявлении.
Армия обороны Израиля заявляет, что присутствие инфраструктуры "Хезболлы" в этом районе "является нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном".
