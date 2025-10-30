Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    ЦАХАЛ подтвердил нанесение ударов по югу Ливана

    Другие страны
    • 30 октября, 2025
    • 13:00
    ЦАХАЛ подтвердил нанесение ударов по югу Ливана

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила информацию об ударах по югу Ливана.

    Как передает Report, об этом говорится на странице ЦАХАЛ в соцсети Х.

    "Некоторое время назад Армия обороны под руководством Северного командования и при поддержке ВВС нанесла удары по объектам инфраструктуры, пусковой установке и шахте радикальной организации "Хезболла" в районе Аль-Махмудия на юге Ливана", - говорится в заявлении.

    Армия обороны Израиля заявляет, что присутствие инфраструктуры "Хезболлы" в этом районе "является нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном".

