    • 30 oktyabr, 2025
    • 13:14
    İsrail Livana zərbə endirib

    İsrail Müdafiə Qüvvələri (IDF) Livanın cənubuna zərbələrin endirilməsi barədə məlumatı təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə IDF-nin "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində bildirilib.

    "Bir müddət əvvəl İsrail Müdafiə Qüvvələri Şimal Komandanlığın rəhbərliyi və Hərbi Hava Qüvvələrinin dəstəyi ilə Livanın cənubundakı əl-Mahmudiyə bölgəsində "Hizbullah"ın infrastruktur obyektlərinə, raket qurğusuna və şaxtasına zərbələr endirib", - bəyanatda deyilir.

    İsrail Müdafiə Qüvvələri bildirir ki, bu bölgədə "Hizbullah"ın infrastrukturunun mövcudluğu İsrail və Livan arasında əldə edilmiş razılaşmaların pozulmasıdır.

    ЦАХАЛ подтвердил нанесение ударов по югу Ливана

