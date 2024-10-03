О нас

ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию нескольких членов политбюро ХАМАС

ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию нескольких членов политбюро ХАМАС За последние месяцы Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала нескольких членов политбюро палестинского радикального движения ХАМАС.
Другие страны
3 октября 2024 г. 13:29
ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию нескольких членов политбюро ХАМАС

За последние месяцы Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала нескольких членов политбюро палестинского радикального движения ХАМАС.

Как передает Report со ссылкой на портал newsru.co.il, этот факт подтверждается в сообщении ЦАХАЛ.

"В сентябре 2024 года в Ливане была начата военная операция "Стрелы севера". Одна из целей операции: ликвидация лидеров террора. Примерно три месяца назад на севере сектора Газы были ликвидированы глава правительства ХАМАС Рухи Миштахи, а также Самих ас-Сарадж, отвечавший за безопасность в исполкоме ХАМАС, и Сами Удэ, который руководил аппаратом общей безопасности ХАМАС", - сказано в сообщении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İsrail Ordusu HƏMAS siyasi bürosunun bir neçə üzvünün öldürüldüyünü təsdiqləyib

Другие новости из категории

В итальянском аэропорту у самолета со 184 пассажирами загорелся двигатель
В итальянском аэропорту у самолета со 184 пассажирами загорелся двигатель
3 октября 2024 г. 14:13
Брахим Рамдхан : Франция фактически украла природные ресурсы Мавритании
Брахим Рамдхан : Франция фактически украла природные ресурсы Мавритании
3 октября 2024 г. 13:58
Себастьян Лекорню: Франция уже много лет отстает в производстве БПЛА
Себастьян Лекорню: Франция уже много лет отстает в производстве БПЛА
3 октября 2024 г. 13:11
Евросоюз выделит Ливану гуманитарную помощь на 30 млн евро
Евросоюз выделит Ливану гуманитарную помощь на 30 млн евро
3 октября 2024 г. 13:02
Токаев о строительстве АЭС: Казахстан не должен оставаться на обочине мирового прогресса
Токаев о строительстве АЭС: Казахстан не должен оставаться на обочине мирового прогресса
3 октября 2024 г. 12:16
На Тайване два человека погибли, более 120 пострадали из-за тайфуна Кратон
На Тайване два человека погибли, более 120 пострадали из-за тайфуна "Кратон"
3 октября 2024 г. 12:15
Вандалы атаковали два пригородных поезда в Польше
Вандалы атаковали два пригородных поезда в Польше
3 октября 2024 г. 11:14
Число погибших из-за урагана Хелен в США возросло до 190 человек
Число погибших из-за урагана "Хелен" в США возросло до 190 человек
3 октября 2024 г. 09:59
Похороны лидера Хезболлах пройдут 4 октября
Похороны лидера "Хезболлах" пройдут 4 октября
3 октября 2024 г. 09:36
ВВС Израиля ночью нанесли около 20 ударов по Бейруту
ВВС Израиля ночью нанесли около 20 ударов по Бейруту
3 октября 2024 г. 09:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi