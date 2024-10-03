ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию нескольких членов политбюро ХАМАС

За последние месяцы Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала нескольких членов политбюро палестинского радикального движения ХАМАС.

За последние месяцы Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала нескольких членов политбюро палестинского радикального движения ХАМАС.

Как передает Report со ссылкой на портал newsru.co.il, этот факт подтверждается в сообщении ЦАХАЛ.

"В сентябре 2024 года в Ливане была начата военная операция "Стрелы севера". Одна из целей операции: ликвидация лидеров террора. Примерно три месяца назад на севере сектора Газы были ликвидированы глава правительства ХАМАС Рухи Миштахи, а также Самих ас-Сарадж, отвечавший за безопасность в исполкоме ХАМАС, и Сами Удэ, который руководил аппаратом общей безопасности ХАМАС", - сказано в сообщении.