ЦАХАЛ перехватил БПЛА, проникший из Ливана в Израиль
- 01 мая, 2026
- 12:32
Израильские военно-воздушные силы (ВВС) перехватили беспилотный летательный аппарат, который пересек границу Ливана и вошел в воздушное пространство Израиля.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Согласно информации, после инцидента в районе Верхней Галилеи были активированы сигналы воздушной тревоги в соответствии с установленными протоколами.
Ранее ВВС Израиля также перехватили три подозрительные воздушные цели еще до их пересечения границы. В этом случае сигналы тревоги не активировались.
Кроме того, был запущен еще один перехватчик по подозрительной воздушной цели, обнаруженной в районе, где действуют силы ЦАХАЛ. Результаты перехвата в настоящее время уточняются.
В ряде случаев, согласно протоколам, система предупреждения о воздушной угрозе не активировалась.