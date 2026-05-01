ЦАХАЛ перехватил БПЛА, проникший из Ливана в Израиль

Израильские военно-воздушные силы (ВВС) перехватили беспилотный летательный аппарат, который пересек границу Ливана и вошел в воздушное пространство Израиля.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Согласно информации, после инцидента в районе Верхней Галилеи были активированы сигналы воздушной тревоги в соответствии с установленными протоколами.

Ранее ВВС Израиля также перехватили три подозрительные воздушные цели еще до их пересечения границы. В этом случае сигналы тревоги не активировались.

Кроме того, был запущен еще один перехватчик по подозрительной воздушной цели, обнаруженной в районе, где действуют силы ЦАХАЛ. Результаты перехвата в настоящее время уточняются.

В ряде случаев, согласно протоколам, система предупреждения о воздушной угрозе не активировалась.