    ЦАХАЛ перехватил БПЛА, проникший из Ливана в Израиль

    01 мая, 2026
    12:32
    ЦАХАЛ перехватил БПЛА, проникший из Ливана в Израиль

    Израильские военно-воздушные силы (ВВС) перехватили беспилотный летательный аппарат, который пересек границу Ливана и вошел в воздушное пространство Израиля.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Согласно информации, после инцидента в районе Верхней Галилеи были активированы сигналы воздушной тревоги в соответствии с установленными протоколами.

    Ранее ВВС Израиля также перехватили три подозрительные воздушные цели еще до их пересечения границы. В этом случае сигналы тревоги не активировались.

    Кроме того, был запущен еще один перехватчик по подозрительной воздушной цели, обнаруженной в районе, где действуют силы ЦАХАЛ. Результаты перехвата в настоящее время уточняются.

    В ряде случаев, согласно протоколам, система предупреждения о воздушной угрозе не активировалась.

    Израиль Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Ливан
