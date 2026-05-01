İsrail Livandan atılan PUA-nı ələ keçirib
Digər ölkələr
- 01 may, 2026
- 12:35
İsrail Hərbi Hava Qüvvələri (HHQ) Livan sərhədini keçərək ölkənin hava məkanına daxil olan pilotsuz uçuş aparatını ələ keçirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail Müdafiə Qüvvələrinin (IDF) mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Məlumata görə, hadisədən sonra müəyyən edilmiş protokollara uyğun olaraq Yuxarı Qalileya bölgəsində hava həyəcan siqnalları işə salınıb.
Daha əvvəl İsrail HHQ sərhədi keçməyə cəhd edən üç şübhəli hava hədəfini zərərsizləşdirib. Bu zaman həyəcan siqnalları işə düşməyib.
Bundan başqa, IDF-nin fəaliyyət göstərdiyi bölgədə aşkar edilmiş şübhəli hava hədəfinə qarşı daha bir zərərsizləşdrici qurğu yönəldilib. Əməliyyatın nəticələri hazırda dəqiqləşdirilir.
13:38
"Böyük Dəbilqə": Nizami İmranov bürünc medal uğrunda görüşə çıxacaqFərdi
13:37
Komitə sədri: "Səyyar gömrük auditi aparılması halı kifayət qədər azalacaq"Biznes
13:35
Azərbaycan ABŞ ilə kibertəhlükəsizlik üzrə əməkdaşlığı müzakirə edibİKT
13:33
MM hərbi qulluqçuların şəxsi jetonla təmin edilməsi haqqında dəyişikliyi I oxunuşda qəbul edibMilli Məclis
13:32
Berlian Helmi: D8 sammitinin tarixi hələ müəyyənləşdirilməyibXarici siyasət
13:30
Kaçka: Ukrayna Aİ-yə daxil olmaq üzrə danışıqları 18 aya başa çatdırmağa hazırdırDigər ölkələr
13:30
Şahin Bağırov: "Məcəllədəki dəyişikliklər iqtisadi artımı dəstəkləyəcək"Biznes
13:27
Azər Həşimov: "Qarabağ" üzərində qələbə "Neftçi" üçün böyük əhəmiyyət daşıyırdı"Futbol
13:22