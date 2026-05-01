    İsrail Livandan atılan PUA-nı ələ keçirib

    İsrail Hərbi Hava Qüvvələri (HHQ) Livan sərhədini keçərək ölkənin hava məkanına daxil olan pilotsuz uçuş aparatını ələ keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail Müdafiə Qüvvələrinin (IDF) mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Məlumata görə, hadisədən sonra müəyyən edilmiş protokollara uyğun olaraq Yuxarı Qalileya bölgəsində hava həyəcan siqnalları işə salınıb.

    Daha əvvəl İsrail HHQ sərhədi keçməyə cəhd edən üç şübhəli hava hədəfini zərərsizləşdirib. Bu zaman həyəcan siqnalları işə düşməyib.

    Bundan başqa, IDF-nin fəaliyyət göstərdiyi bölgədə aşkar edilmiş şübhəli hava hədəfinə qarşı daha bir zərərsizləşdrici qurğu yönəldilib. Əməliyyatın nəticələri hazırda dəqiqləşdirilir.

    ЦАХАЛ перехватил БПЛА, проникший из Ливана в Израиль

