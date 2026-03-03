Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    ЦАХАЛ наносит одновременные удары по Тегерану и Бейруту

    Другие страны
    • 03 марта, 2026
    • 09:34
    ЦАХАЛ наносит одновременные удары по Тегерану и Бейруту

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в настоящее время наносит одновременные удары по Тегерану и Бейруту.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении ЦАХАЛ в соцсетях.

    Согласно информации, военно-воздушные силы Израиля начали точечные удары по военным объектам Ирана в Тегеране, а также по позициям "Хезболлы" в Бейруте.

    Израиль Удары по Ирану Тегеран Бейрут Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
    İsrail Ordusu eyni anda Tehran və Beyruta zərbələr endirir
    IDF launches simultaneous strikes on Tehran, Beirut

    Последние новости

    10:01

    Зеленский заявил о недопустимости территориальных уступок России

    Другие страны
    09:58

    Цены на нефть подорожали более чем на 2%

    Энергетика
    09:47
    Видео

    МЧС призвало соблюдать правила безопасности при разведении праздничных костров

    Происшествия
    09:39

    Азербайджанская нефть подорожала почти на $7

    Энергетика
    09:36

    CENTCOM: Мы уничтожили командно-контрольные пункты КСИР

    Другие страны
    09:34

    ЦАХАЛ наносит одновременные удары по Тегерану и Бейруту

    Другие страны
    09:30

    У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1

    Другие страны
    09:28

    В Баку автомобиль сбил велосипедиста насмерть

    Происшествия
    09:22

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.03.2026)

    Финансы
    Лента новостей