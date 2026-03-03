ЦАХАЛ наносит одновременные удары по Тегерану и Бейруту
- 03 марта, 2026
- 09:34
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в настоящее время наносит одновременные удары по Тегерану и Бейруту.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении ЦАХАЛ в соцсетях.
Согласно информации, военно-воздушные силы Израиля начали точечные удары по военным объектам Ирана в Тегеране, а также по позициям "Хезболлы" в Бейруте.
