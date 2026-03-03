ЦАХАЛ наносит одновременные удары по Тегерану и Бейруту

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в настоящее время наносит одновременные удары по Тегерану и Бейруту.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении ЦАХАЛ в соцсетях.

Согласно информации, военно-воздушные силы Израиля начали точечные удары по военным объектам Ирана в Тегеране, а также по позициям "Хезболлы" в Бейруте.