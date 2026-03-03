İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 03 mart, 2026
    • 09:42
    İsrail Ordusu eyni anda Tehran və Beyruta zərbələr endirir

    İsrail Müdafiə Ordusu hazırda eyni vaxtda İran və Livanın paytaxtları - Tehranla Beyruta zərbələr endirdiyini bəyan edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ordunun sosial şəbəkələrdəki məlumatında bildirilib.

    Məlumata əsasən, İsrailin Hərbi Hava Qüvvələri Tehranda İranın hərbi obyektlərinə, həmçinin Beyrutta "Hizbullah"ın mövqelərinə zərbələr endirməyə başlayıb.

    İsrail İsrail Müdafiə Ordusu Tehran İrana hərbi zərbələr
    ЦАХАЛ наносит одновременные удары по Тегерану и Бейруту
    IDF launches simultaneous strikes on Tehran, Beirut

