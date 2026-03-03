İsrail Ordusu eyni anda Tehran və Beyruta zərbələr endirir
Digər ölkələr
- 03 mart, 2026
- 09:42
İsrail Müdafiə Ordusu hazırda eyni vaxtda İran və Livanın paytaxtları - Tehranla Beyruta zərbələr endirdiyini bəyan edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ordunun sosial şəbəkələrdəki məlumatında bildirilib.
Məlumata əsasən, İsrailin Hərbi Hava Qüvvələri Tehranda İranın hərbi obyektlərinə, həmçinin Beyrutta "Hizbullah"ın mövqelərinə zərbələr endirməyə başlayıb.
Son xəbərlər
09:49
CENTCOM: SEPAH-ın komanda-idarəetmə məntəqələrini məhv etdikDigər ölkələr
09:48
İndoneziyanın sahillərində 6,1 maqnitudalı zəlzələ olubDigər ölkələr
09:48
Volodimir Zelenski: Biz ukraynalılara məxsus heç nəyi Rusiyaya verməyəcəyikDigər ölkələr
09:47
"Xetafe" 18 ildən sonra "Santyaqo Bernabeu"da "Real"ı məğlub edibFutbol
09:42
İsrail Ordusu eyni anda Tehran və Beyruta zərbələr endirirDigər ölkələr
09:38
Tramp: ABŞ müharibələri əbədi apara bilər və böyük qələbəyə hazırdırDigər ölkələr
09:31
Azərbaycan nefti 7 dollara yaxın bahalaşıbEnergetika
09:31
Video
FHN Od çərşənbəsi ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edibHadisə
09:30