ЦАХАЛ нанес удар по зданию на юге Ливана, откуда "Хезболлах" обстреливал Израиль
Другие страны
- 24 апреля, 2026
- 19:17
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по зданию в городе Дейр-Аймс на юге Ливана, из которого прошлой ночью "Хезболлах" обстреляла ракетами израильский приграничный населенный пункт Штула.
Об этом сообщает Report со ссылкой на The Times of Israel.
Согласно информации, перед авиаударом ЦАХАЛ предупредил жителей Дейр-Аймса о необходимости эвакуации.
Дейр-Аймс расположен к северу от контролируемой Израилем зоны безопасности на юге Ливана.
