ЦАХАЛ нанес удар по зданию на юге Ливана, откуда "Хезболлах" обстреливал Израиль

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по зданию в городе Дейр-Аймс на юге Ливана, из которого прошлой ночью "Хезболлах" обстреляла ракетами израильский приграничный населенный пункт Штула.

Согласно информации, перед авиаударом ЦАХАЛ предупредил жителей Дейр-Аймса о необходимости эвакуации.

Дейр-Аймс расположен к северу от контролируемой Израилем зоны безопасности на юге Ливана.