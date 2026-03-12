ЦАХАЛ нанес удар по ядерному объекту "Талекан" близ Тегерана
Другие страны
- 12 марта, 2026
- 14:39
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по исследовательскому центру "Талекан" близ Тегерана, где по оценкам израильской стороны "ведется разработка ядерного оружия".
Как передает Report, об этом сообщает армейская пресс-служба.
"В последние годы объект использовался для разработки передовых взрывчатых веществ и проведения чувствительных экспериментов в рамках проекта "Амад" - секретной программы по созданию ядерного оружия", - говорится в заявлении.
ЦАХАЛ выявил, что Иран начал восстанавливать объект, разрушенный в результате атаки в октябре 2024 года.
