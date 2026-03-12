ЦАХАЛ нанес удар по ядерному объекту "Талекан" близ Тегерана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по исследовательскому центру "Талекан" близ Тегерана, где по оценкам израильской стороны "ведется разработка ядерного оружия".

Как передает Report, об этом сообщает армейская пресс-служба.

"В последние годы объект использовался для разработки передовых взрывчатых веществ и проведения чувствительных экспериментов в рамках проекта "Амад" - секретной программы по созданию ядерного оружия", - говорится в заявлении.

ЦАХАЛ выявил, что Иран начал восстанавливать объект, разрушенный в результате атаки в октябре 2024 года.