    ЦАХАЛ нанес удар по пусковым установкам "Хезболлах" в Ливане

    Другие страны
    • 22 ноября, 2025
    • 18:58
    ЦАХАЛ нанес удар по пусковым установкам Хезболлах в Ливане

    Армия Израиля нанесла удары по пусковым ракетным установкам "Хезболлах", размещенным на военных объектах на юге Ливана.

    Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

    "Нахождение пусковых установок и военная деятельность на этих объектах нарушают договоренности между Израилем и Ливаном", - говорится в заявлении.

    Также ВВС Израиля атаковали два объекта в районе Бекаа, где обнаружили активность боевиков, склады оружия и другие военные сооружения, отметили в ЦАХАЛ.

    İsrail ordusu Livanda "Hizbullah"ın raket qurğularına zərbə endirib

    Лента новостей