ЦАХАЛ нанес удар по пусковым установкам "Хезболлах" в Ливане
Другие страны
- 22 ноября, 2025
- 18:58
Армия Израиля нанесла удары по пусковым ракетным установкам "Хезболлах", размещенным на военных объектах на юге Ливана.
Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.
"Нахождение пусковых установок и военная деятельность на этих объектах нарушают договоренности между Израилем и Ливаном", - говорится в заявлении.
Также ВВС Израиля атаковали два объекта в районе Бекаа, где обнаружили активность боевиков, склады оружия и другие военные сооружения, отметили в ЦАХАЛ.
