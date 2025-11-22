ЦАХАЛ нанес удар по пусковым установкам "Хезболлах" в Ливане

Армия Израиля нанесла удары по пусковым ракетным установкам "Хезболлах", размещенным на военных объектах на юге Ливана.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Нахождение пусковых установок и военная деятельность на этих объектах нарушают договоренности между Израилем и Ливаном", - говорится в заявлении.

Также ВВС Израиля атаковали два объекта в районе Бекаа, где обнаружили активность боевиков, склады оружия и другие военные сооружения, отметили в ЦАХАЛ.