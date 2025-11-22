İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    İsrail ordusu Livanda "Hizbullah"ın raket qurğularına zərbə endirib

    Digər ölkələr
    • 22 noyabr, 2025
    • 19:39
    İsrail ordusu Livanda Hizbullahın raket qurğularına zərbə endirib

    İsrail ordusu "Hizbullah"ın Livanın cənubundakı hərbi obyektlərdə yerləşdirilmiş raket qurğularına zərbələr endirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ordunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    "Raket qurğularının mövcudluğu və həmin obyektlərdəki hərbi fəaliyyət İsrail və Livan arasındakı razılaşmaları pozur", – bəyanatda qeyd olunub.

    Bundan əlavə, İsrail Hərbi Hava Qüvvələri Bekaa bölgəsində döyüşçülərin fəaliyyəti, silah anbarları və digər hərbi obyektlərin aşkarlandığı iki hədəfi vurub.

    İsrail Livan
    ЦАХАЛ нанес удар по пусковым установкам "Хезболлах" в Ливане

    Son xəbərlər

    19:52

    Türkiyə meşə yanğınlarının söndürülməsində İrana kömək edəcək

    Region
    19:39

    İsrail ordusu Livanda "Hizbullah"ın raket qurğularına zərbə endirib

    Digər ölkələr
    19:33

    Premyer Liqa: "Zirə" "Qəbələ"ni məğlub edib

    Futbol
    19:28

    KİV: Avropa Trampın sülh planının dörd bəndi ilə razı deyil

    Digər ölkələr
    19:14

    Azərbaycan 2026-cı ilədək elektrik avtobus parkını 1 100 vahidə qədər artıracaq

    İnfrastruktur
    19:05

    Türkiyədə 54 şagird qidadan zəhərlənib

    Region
    18:50

    Azərbaycan və Ermənistan vətəndaş cəmiyyəti üzvləri "Sülh Körpüsü" formatında yenidən görüşəcəklər

    Xarici siyasət
    18:45

    Aİ, ABŞ və Ukrayna nümayəndələri Cenevrədə sülh planı üzrə görüş keçirəcək

    Biznes
    18:30
    Foto

    Babək rayonunda yol qəzası baş verib, ana və üç övladı xəsarət alıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti