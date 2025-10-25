ЦАХАЛ ликвидировал в Ливане командира элитного подразделения "Хезболлах"
Другие страны
- 25 октября, 2025
- 19:57
Армия обороны Израиля при ударе по югу Ливана ликвидировала командира элитного подразделения "Радван" группировки "Хезболлах".
Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом сообщила армейская пресс-служба.
Согласно информации, в результате утреннего удара беспилотника на юге Ливана был ликвидирован командир противотанкового ракетного подразделения "Радван" Зейн аль-Абидин Хусейн Фатуни, который, по данным ЦАХАЛ, участвовал в восстановлении инфраструктуры группировки на юге Ливана.
"Фатуни стал мишенью, когда ехал в автомобиле по деревне Джибчит, расположенной недалеко от города Харуф в районе Набатия", - отмечается в сообщении.
19:57
