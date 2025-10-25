Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    • 25 октября, 2025
    • 19:57
    ЦАХАЛ ликвидировал в Ливане командира элитного подразделения Хезболлах

    Армия обороны Израиля при ударе по югу Ливана ликвидировала командира элитного подразделения "Радван" группировки "Хезболлах".

    Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом сообщила армейская пресс-служба.

    Согласно информации, в результате утреннего удара беспилотника на юге Ливана был ликвидирован командир противотанкового ракетного подразделения "Радван" Зейн аль-Абидин Хусейн Фатуни, который, по данным ЦАХАЛ, участвовал в восстановлении инфраструктуры группировки на юге Ливана.

    "Фатуни стал мишенью, когда ехал в автомобиле по деревне Джибчит, расположенной недалеко от города Харуф в районе Набатия", - отмечается в сообщении.

