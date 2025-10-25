İsrail ordusu Livanda "Hizbullah"ın bölmə komandirini zərərsizləşdirib

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Digər ölkələr
    • 25 oktyabr, 2025
    • 20:07
    İsrail ordusu Livanda Hizbullahın bölmə komandirini zərərsizləşdirib

    İsrail Müdafiə Qüvvələri Livanın cənubunda təşkil edilən hücumda "Hizbullah"ın Radvan bölməsinin komandirini zərərsizləşdirib.

    "Report" "The Times of Israel" qəzetinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ordunun ofisi məlumat yayıb.

    Bildirilir ki, bu səhər Livanın cənubunda baş verən pilotsuz təyyarə hücumunda "Radvan" tank əleyhinə raket bölməsinin komandiri Zeyn əl-Abidin Hüseyn Fatuni həlak olub. İMQ-nin məlumatına görə, Fatuni Livanın cənubunda "Hizbullah"ın infrastrukturunun yenidən qurulmasında iştirak edib.

    Məlumata görə, Fatuni Nəbatiyə bölgəsindəki Haruf şəhəri yaxınlığında yerləşən Cibçit kəndində avtomobillə gedərkən hədəfə alınıb.

