İsrail ordusu Livanda "Hizbullah"ın bölmə komandirini zərərsizləşdirib
Digər ölkələr
- 25 oktyabr, 2025
- 20:07
İsrail Müdafiə Qüvvələri Livanın cənubunda təşkil edilən hücumda "Hizbullah"ın Radvan bölməsinin komandirini zərərsizləşdirib.
"Report" "The Times of Israel" qəzetinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ordunun ofisi məlumat yayıb.
Bildirilir ki, bu səhər Livanın cənubunda baş verən pilotsuz təyyarə hücumunda "Radvan" tank əleyhinə raket bölməsinin komandiri Zeyn əl-Abidin Hüseyn Fatuni həlak olub. İMQ-nin məlumatına görə, Fatuni Livanın cənubunda "Hizbullah"ın infrastrukturunun yenidən qurulmasında iştirak edib.
Məlumata görə, Fatuni Nəbatiyə bölgəsindəki Haruf şəhəri yaxınlığında yerləşən Cibçit kəndində avtomobillə gedərkən hədəfə alınıb.
Son xəbərlər
20:19
Premyer Liqa: "Zirə" "Sumqayıt"ı məğlub edibFutbol
20:11
Foto
Kürdəmirdə ağır yol qəzasında ölənlərin və yaralıların kimliyi məlum olub - YENİLƏNİBHadisə
20:07
İsrail ordusu Livanda "Hizbullah"ın bölmə komandirini zərərsizləşdiribDigər ölkələr
19:57
Azərbaycan Basketbol Liqası: "Neftçi" "Abşeron Lions"a uduzubKomanda
19:45
Almaniyanın qərbində baş verən atışma nəticəsində iki nəfər yaralanıbDigər ölkələr
19:33
Kiyev İsveçdən ilk "Gripen" qırıcısını 2026-cı ildə almağı planlaşdırırDigər ölkələr
19:15
Foto
Azərbaycan hərbçiləri NATO təlimində iştirak edirHərbi
19:13
Foto
Zərdabda media savadlılığı ilə bağlı təlim keçirilibMedia
19:01