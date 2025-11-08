ЦАХАЛ ликвидировал двух бойцов Хезболлах на юге Ливана
Другие страны
- 08 ноября, 2025
- 16:07
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации двух бойцов радикального движения "Хезболлах" на юге Ливана.
Как передает Report, об этом армейская пресс-служба написала на своей официальной странице в "Х".
"На юге Ливана были ликвидированы двое боевиков из "Ливанских бригад сопротивления", действующей под руководством "Хезболлах". Они были вовлечены в контрабанду оружия, что является нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном", - говорится в сообщении.
