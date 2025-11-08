İsrail ordusu Livanda "Hizbullah"ın iki yaraqlısını öldürüb
Digər ölkələr
- 08 noyabr, 2025
- 16:19
İsrail Müdafiə Ordusu Livanın cənubunda radikal "Hizbullah" hərəkatının iki döyüşçüsünün öldürüldüyünü bildirib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə ordunun mətbuat xidmətinin "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib.
"Livanın cənubunda "Hizbullah"ın rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərən "Livan müqavimət briqadaları"ndan iki döyüşçü məhv edilib. Onlar silah qaçaqmalçılığı ilə məşğul olublar ki, bu da İsrail və Livan arasında razılaşmanın pozulmasıdır", - məlumatda bildirib.
