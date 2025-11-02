ЦАХАЛ ликвидировал четырех членов элитного подразделения "Хезболлах"

Армия обороны Израиля подтвердила, что прошлой ночью нанесла удар по юге Ливана.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Отмечается, что в результате атаки погибли четыре члена элитного подразделения "Радван" группировки "Хезболлах".

По утверждению ЦАХАЛ, основной целью удара был начальник материально-технического обеспечения вооруженных сил подразделения. Израильские военные отмечают, что "он был причастен к передаче оружия и попыткам восстановить инфраструктуру террористов" на юге Ливана. Его имя не раскрывается.