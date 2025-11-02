ЦАХАЛ ликвидировал четырех членов элитного подразделения "Хезболлах"
- 02 ноября, 2025
- 11:56
Армия обороны Израиля подтвердила, что прошлой ночью нанесла удар по юге Ливана.
Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом сообщила армейская пресс-служба.
Отмечается, что в результате атаки погибли четыре члена элитного подразделения "Радван" группировки "Хезболлах".
По утверждению ЦАХАЛ, основной целью удара был начальник материально-технического обеспечения вооруженных сил подразделения. Израильские военные отмечают, что "он был причастен к передаче оружия и попыткам восстановить инфраструктуру террористов" на юге Ливана. Его имя не раскрывается.
