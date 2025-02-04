О нас

ЦАХАЛ ликвидировал 55 вооруженных радикалов на Западном берегу за январь

ЦАХАЛ ликвидировал 55 вооруженных радикалов на Западном берегу за январь Израильские силовики ликвидировали 55 вооруженных палестинских радикалов и задержали 380 подозреваемых за январь 2025 года на Западном берегу реки Иордан.
Другие страны
4 февраля 2025 г. 22:23
ЦАХАЛ ликвидировал 55 вооруженных радикалов на Западном берегу за январь

Израильские силовики ликвидировали 55 вооруженных палестинских радикалов и задержали 380 подозреваемых за январь 2025 года на Западном берегу реки Иордан.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"В настоящее время контртеррористическая операция продолжается в трех зонах [на Западном берегу Иордана] - в Дженине, в Тулькарме и северной Самарии (израильское обозначение северной части Западного берега реки Иордан - ред.)", - говорится в заявлении.

По данным ведомства, за последние дни войска обнаружили множество оружия, включая винтовки, пистолеты и множество взрывчатых веществ.

В ЦАХАЛ отметили, что израильские силы безопасности продолжат контртеррористические операции по всей "Иудее и Самарии", обеспечивая при этом безопасность израильских граждан.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Официальный представитель: Евросоюз нацелен на углубление энергосотрудничества с Азербайджаном
Официальный представитель: Евросоюз нацелен на углубление энергосотрудничества с Азербайджаном
3 февраля 2025 г. 15:00
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
31 января 2025 г. 13:49
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского зеленого кабеля из Азербайджана
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского "зеленого кабеля" из Азербайджана
30 января 2025 г. 16:13
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
29 января 2025 г. 10:30
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
28 января 2025 г. 19:39
МИД Узбекистана: Ташкент считает важным сотрудничество с Баку и Анкарой в трехстороннем формате
МИД Узбекистана: Ташкент считает важным сотрудничество с Баку и Анкарой в трехстороннем формате
28 января 2025 г. 13:05
Заседание по ТМТМ пройдет в Баку в феврале
Заседание по ТМТМ пройдет в Баку в феврале
27 января 2025 г. 16:23
МОК: Процесс замены некачественных олимпийских медалей начнется в ближайшие недели
МОК: Процесс замены некачественных олимпийских медалей начнется в ближайшие недели
27 января 2025 г. 16:07
В 2024 году по ТМТМ перевезено 3,3 млн тонн грузов
В 2024 году по ТМТМ перевезено 3,3 млн тонн грузов
27 января 2025 г. 16:05
Казакстан Темир Жолы: По ТМТМ в 2025 году из Китая планируется отправка 600 контейнерных поездов
"Казакстан Темир Жолы": По ТМТМ в 2025 году из Китая планируется отправка 600 контейнерных поездов
27 января 2025 г. 15:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi