ЦАХАЛ ликвидировал 55 вооруженных радикалов на Западном берегу за январь

Израильские силовики ликвидировали 55 вооруженных палестинских радикалов и задержали 380 подозреваемых за январь 2025 года на Западном берегу реки Иордан.

Израильские силовики ликвидировали 55 вооруженных палестинских радикалов и задержали 380 подозреваемых за январь 2025 года на Западном берегу реки Иордан.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"В настоящее время контртеррористическая операция продолжается в трех зонах [на Западном берегу Иордана] - в Дженине, в Тулькарме и северной Самарии (израильское обозначение северной части Западного берега реки Иордан - ред.)", - говорится в заявлении.

По данным ведомства, за последние дни войска обнаружили множество оружия, включая винтовки, пистолеты и множество взрывчатых веществ.

В ЦАХАЛ отметили, что израильские силы безопасности продолжат контртеррористические операции по всей "Иудее и Самарии", обеспечивая при этом безопасность израильских граждан.