    ЦАХАЛ: Израиль нанес удары по иранскому штабу в провинции Альборз

    • 05 марта, 2026
    • 16:30
    Израиль нанес удар по штабу в иранской провинции Альборз, отвечающему за все силы внутренней безопасности Ирана.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    "В ходе последней волны авиаударов в районе Тегерана она поразила штаб-квартиру иранского спецназа, базы военизированного формирования "Басидж" и другие объекты режима. В ударах участвовало около 90 истребителей ВВС Израиля, которые поразили примерно 40 целей, сбросив около 200 бомб.

    ЦАХАЛ сообщил, что в других районах Тегерана были нанесены удары по целям Корпуса стражей исламской революции (КСИР), базам "Басидж", штаб-квартире сил внутренней безопасности, а также десяткам других командных центров и складов оружия.

