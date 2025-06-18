ЦАХАЛ: Израиль нанес свыше 1100 ударов по Ирану с начала операции

ВВС Израиля с 13 июня в ходе операции в Иране нанесли более 1100 ударов по различным объектам.
Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эфи Дефрин на пресс-конференции.
"Мы действуем систематически, чтобы нейтрализовать ядерную угрозу", - сказал он.
По его словам, эти удары "усугубляют значительный ущерб", нанесенный иранским баллистическим ракетам и средствам противовоздушной обороны.
Дефрин добавил, что Иран за минувшую ночь выпустил по Израилю около 30 баллистических ракет. По информации пресс-секретаря ракеты были выпущены двумя залпами, большая их часть была перехвачена.