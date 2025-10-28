Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    ЦАХАЛ и ХАМАС снова открыли огонь в Секторе Газа

    Другие страны
    • 28 октября, 2025
    • 19:15
    ЦАХАЛ и ХАМАС снова открыли огонь в Секторе Газа

    ХАМАС и Армия обороны Израиля снова ведут боевые действия в секторе Газа.

    Как передает Report со ссылкой на израильские СМИ, боевики ХАМАС обстреляли израильских военных в анклаве.

    После этого ЦАХАЛ ответил артиллерийским огнем в районе Рафаха.

    сектор Газа Израиль ХАМАС
    İsrail və HƏMAS arasında Qəzzada yenidən atışma olub

    Последние новости

    20:01
    Фото

    Сотрудник ANAMA и его собака-сапер удостоены международной награды в США

    Это интересно
    20:00

    В Рио при операции против преступной группировки погибли 20 человек

    Другие страны
    19:47

    Украина и ЕС в конце недели обсудят детали плана по прекращению огня

    Другие страны
    19:45

    Нидерланды выделят 25 млн евро на поддержку энергетики Украины

    Другие страны
    19:38
    Фото

    Представлен проект Плана по реализации Стратегии социально-экономического развития в Азербайджане

    Социальная защита
    19:29

    Президент Азербайджана: Зангилан станет одним из важнейших транспортных центров

    Инфраструктура
    19:21

    Ильхам Алиев: Сегодня очередной этап "Великого возвращения"

    Внутренняя политика
    19:18

    Узбекистан и Сербия подписали документы по укреплению двустороннего сотрудничества

    В регионе
    19:15

    ЦАХАЛ и ХАМАС снова открыли огонь в Секторе Газа

    Другие страны
    Лента новостей