ЦАХАЛ и ХАМАС снова открыли огонь в Секторе Газа

ХАМАС и Армия обороны Израиля снова ведут боевые действия в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на израильские СМИ, боевики ХАМАС обстреляли израильских военных в анклаве.

После этого ЦАХАЛ ответил артиллерийским огнем в районе Рафаха.