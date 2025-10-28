ЦАХАЛ и ХАМАС снова открыли огонь в Секторе Газа
- 28 октября, 2025
- 19:15
ХАМАС и Армия обороны Израиля снова ведут боевые действия в секторе Газа.
Как передает Report со ссылкой на израильские СМИ, боевики ХАМАС обстреляли израильских военных в анклаве.
После этого ЦАХАЛ ответил артиллерийским огнем в районе Рафаха.
