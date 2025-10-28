İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    İsrail və HƏMAS arasında Qəzzada yenidən atışma olub

    Digər ölkələr
    • 28 oktyabr, 2025
    • 19:25
    İsrail və HƏMAS arasında Qəzzada yenidən atışma olub

    HƏMAS və İsrail Müdafiə Qüvvələri yenidən Qəzza zolağında döyüşlərə başlayıblar.

    "Report" İsrail KİV-ə istinadən xəbər verir ki, HƏMAS silahlıları anklavda İsrail qoşunlarına atəş açıblar.

    Daha sonra İsrail ordusu buna Rəfah rayonunda artilleriya atəşi ilə cavab verib.

    İsrail HƏMAS Qəzza
    ЦАХАЛ и ХАМАС снова открыли огонь в Секторе Газа

