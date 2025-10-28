İsrail və HƏMAS arasında Qəzzada yenidən atışma olub
Digər ölkələr
- 28 oktyabr, 2025
- 19:25
HƏMAS və İsrail Müdafiə Qüvvələri yenidən Qəzza zolağında döyüşlərə başlayıblar.
"Report" İsrail KİV-ə istinadən xəbər verir ki, HƏMAS silahlıları anklavda İsrail qoşunlarına atəş açıblar.
Daha sonra İsrail ordusu buna Rəfah rayonunda artilleriya atəşi ilə cavab verib.
