ЦАХАЛ: Боевые действия против Ирана могут продлиться еще несколько недель

Боевые действия против Ирана и шиитского движения "Хезболлах" в Ливане, как ожидается, продолжатся еще несколько недель.

Как передает Report, об этом официальный представитель Армии обороны Израиля Эфи Дефрин сообщил в ходе брифинга для журналистов.

По его словам, израильская армия готовится к тому, что военная операция на указанных направлениях не завершится в ближайшие дни.