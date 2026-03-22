ЦАХАЛ: Боевые действия против Ирана могут продлиться еще несколько недель
Другие страны
- 22 марта, 2026
- 23:34
Боевые действия против Ирана и шиитского движения "Хезболлах" в Ливане, как ожидается, продолжатся еще несколько недель.
Как передает Report, об этом официальный представитель Армии обороны Израиля Эфи Дефрин сообщил в ходе брифинга для журналистов.
По его словам, израильская армия готовится к тому, что военная операция на указанных направлениях не завершится в ближайшие дни.
23:43
Видео
Стало известно, кто шантажировал семью Президента - НОВЫЕ ДЕТАЛИВнутренняя политика
23:34
ЦАХАЛ: Боевые действия против Ирана могут продлиться еще несколько недельДругие страны
23:15
Спор в Саатлы закончился поножовщинойДругие
23:03
В Ширване произошло ДТП, пострадали четыре человекаПроисшествия
22:58
Ультрапереработанные продукты повышают риск инфаркта и инсульта на 67%Здоровье
22:46
В Иране повреждено более 81 тыс. объектов инфраструктуры после атак США и ИзраиляВ регионе
22:22
Де Коссио: Куба готова к любому возможному нападению со стороны СШАДругие страны
22:03
Арагчи потребовал компенсации за ущерб, нанесенный ядерным объектам ИранаВ регионе
21:31