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    Бзежинский оценил санкции против России

    Сейчас главной задачей является обеспечение стабильности в Европе, неприкосновенности границ и права на свободный выбор каждого государства

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ "Если бы не санкции США и Евросоюза, Россия лишила бы Украину независимости и угрожала безопасности другого европейского государства".

    Как сообщает Report со ссылкой на Onet.pl, об этом заявил известный американский политолог, советник нескольких президентов Збигнев Бзежинский.

    "РФ могла повторить такой же сценарий и в других странах, особенно в странах Балтии", - отметил Бзежинский. 

    По его словам, сейчас главной задачей является обеспечение стабильности в Европе, неприкосновенности границ и права на свободный выбор каждого государства.

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