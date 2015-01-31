Бзежинский оценил санкции против России

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ "Если бы не санкции США и Евросоюза, Россия лишила бы Украину независимости и угрожала безопасности другого европейского государства".

Как сообщает Report со ссылкой на Onet.pl, об этом заявил известный американский политолог, советник нескольких президентов Збигнев Бзежинский.

"РФ могла повторить такой же сценарий и в других странах, особенно в странах Балтии", - отметил Бзежинский.

По его словам, сейчас главной задачей является обеспечение стабильности в Европе, неприкосновенности границ и права на свободный выбор каждого государства.