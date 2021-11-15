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Бывший советник Трампа Стив Бэннон взят под стражу

Бывший советник Трампа Стив Бэннон взят под стражу Бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Стив Бэннон взят под стражу.
Другие страны
15 ноября 2021 г. 20:10
Бывший советник Трампа Стив Бэннон взят под стражу

Бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Стив Бэннон взят под стражу.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, Бэннон взят под стражу после того, как ему предъявили обвинения в неуважении к конгрессу за отказ дать показания комиссии, расследующей штурм Капитолия.

"В понедельник, 15 ноября, Стивен К. Бэннон сдался вашингтонскому полевому офису ФБР. Его арестовали и оформили по двум пунктам неуважения к конгрессу", - сказано в пресс-релизе бюро ФБР.

При этом, согласно данным агентства Ассошиэйтед Пресс, во второй половине дня он предстанет перед судом.

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Версия на английском языке Former Trump advisor Steve Bannon taken into custody

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