Бывший советник Трампа Стив Бэннон взят под стражу

Бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Стив Бэннон взят под стражу.

Бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Стив Бэннон взят под стражу.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, Бэннон взят под стражу после того, как ему предъявили обвинения в неуважении к конгрессу за отказ дать показания комиссии, расследующей штурм Капитолия.

"В понедельник, 15 ноября, Стивен К. Бэннон сдался вашингтонскому полевому офису ФБР. Его арестовали и оформили по двум пунктам неуважения к конгрессу", - сказано в пресс-релизе бюро ФБР.

При этом, согласно данным агентства Ассошиэйтед Пресс, во второй половине дня он предстанет перед судом.