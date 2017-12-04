Бывший президент Йемена Али Абдалла Салех убит - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

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*** 15:40

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Бывший президент Йемена Али Абдалла Салех убит.

Как передает Report, об этом сообщает Tasnim со ссылкой на источники.

Официального подтверждения информации не поступало.

Источник Al Arabia сообщил, что информация о судьбе Салеха после бомбардировки его дома пока неизвестна.

Министерство внутренних дел страны подтвердило информацию о смерти Салеха.

В столице Йемена Сане и других городах продолжаются столкновения между повстанцами-хуситами и сторонниками Салеха.

Салех занимал пост главы государства с октября 1994 по ноябрь 2011 года.