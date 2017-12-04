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    Бывший президент Йемена Али Абдалла Салех убит - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

    Официального подтверждения информации не поступало© РИА Новости / Алексей Дружинин

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    *** 15:40

    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Бывший президент Йемена Али Абдалла Салех убит. 

    Как передает Report, об этом сообщает Tasnim со ссылкой на источники.

    Официального подтверждения информации не поступало.

    Источник Al Arabia сообщил, что информация о судьбе Салеха после бомбардировки его дома пока неизвестна.

    Министерство внутренних дел страны подтвердило информацию о смерти Салеха. 

    В столице Йемена Сане и других городах продолжаются столкновения между повстанцами-хуситами и сторонниками Салеха.

    Салех занимал пост главы государства с октября 1994 по ноябрь 2011 года.

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