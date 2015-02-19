​Бывший президент Azercell стал премьер-министром Молдавии

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Парламент Молдовы утвердил бизнесмена Кирилла Габурича на посту премьер-министра.

Как передает Report, перед голосованием он заявил, что главными приоритетами для правительства будут европейская интеграция и выполнение соглашений с ЕС.

По словам Габурича, правительство все сделает для того, чтобы к 2018 году страна могла претендовать на заключение соглашения об ассоциированном членстве в ЕС.

Новому премьеру 38 лет. Он родился в селе Логэнешть Хынчештского района Молдавии, окончил экономический факультет Славянского университета в Кишиневе. Работал генеральным директором компании сотовой связи "Молдчел" (Moldcell), а с 2012 и до конца прошлого года - директором компании Azercell в Азербайджане.