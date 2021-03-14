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Бывшая и.о. президента Боливии пряталась от полиции под кроватью

Бывшая и.о. президента Боливии пряталась от полиции под кроватью Полиция обнаружила бывшую исполняющую обязанности президента Боливии Жанин Аньес под кроватью, когда приехала задержать ее.
Другие страны
14 марта 2021 г. 00:57
Бывшая и.о. президента Боливии пряталась от полиции под кроватью
Жанин Аньес

Полиция обнаружила бывшую исполняющую обязанности президента Боливии Жанин Аньес под кроватью, когда приехала задержать ее.

Как передает Report, об этом сообщила газета El Deber.

По ее информации, Аньес находилась в доме своих родственников в городе Тринидад в департаменте Бени. Во время обыска сотрудники правоохранительных органов обнаружили ее в ящике, расположенном под кроватью.

Аньес была задержана в рамках расследования дела о государственном перевороте. Она доставлена в Ла-Пас, где должна дать показания.

Помимо ее, были задержаны бывший министр юстиции Альваро Коимбра и экс-министр энергетики Родриго Гусман. Прокуратура также выдала ордера на задержание еще трех бывших членов правительства Аньес и экс-командующих армией, ВМС и ВВС. В отношении экс-чиновников и военных выдвинуты обвинения "в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре".

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