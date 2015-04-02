​Участники переговоров по ядерной программе Ирана договорились

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Иран и страны "шестерки" завершили финальное пленарное заседание по вопросам ядерной программы.

По сообщениям Report, как заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф, по итогам прошедших в Лозанне переговоров, были найдены решения по ключевым вопросам.

"Решения найдены. Мы готовы начать работу над проектом документа немедленно", – написал министр в своем twitter. Информацию о том, что в ходе переговоров были достигнуты основы договоренностей по ядерной программе подтвердили в twitter МИД Германии.

Reuters со ссылкой на источник в дипломатических кругах сообщает, что власти Ирана согласились, на то, чтобы большая часть запасов урана была вывезена из страны или обеднена.

Очередной раунд переговоров между "шестеркой" (Россия, США, Китай, Великобритания, Франция и Германия) и Ираном начался в Лозанне 26 марта. Тегерану предложено минимизировать военный потенциал ядерной программы в обмен на снятие экономических санкций.