    Другие страны
    • 10 октября, 2025
    • 15:41
    BYD открыла в Бразилии крупнейший завод по выпуску электрокаров в Латинской Америке

    Китайская компания BYD открыла в Бразилии крупнейший в Латинской Америке завод по производству электромобилей.

    Как передает Report, об этом сообщает South China Morning Post.

    Предприятие расположено в штате Баия на бывшей площадке американского автопроизводителя Ford Motor, сообщает South China Morning Post. Планируется, что первоначально мощность завода составит 150 тыс. машин в год, а затем будет увеличена до 300 тыс.

    Инвестиции в предприятие оцениваются в 5,5 млрд реалов ($978 млн). Новый комплекс является крупнейшим для BYD за пределами Азии.

    Котировки акций BYD снизились на 1,8% по итогам торгов в пятницу в Гонконге. Капитализация автопроизводителя с начала текущего года увеличилась почти на 22%, тогда как фондовый индекс Hang Seng прибавил 31%.

    BYD opens massive Brazil plant, its biggest investment outside Asia

