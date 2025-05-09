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Брюссель и Кишинев подписали план поддержки развития Молдовы на 1,9 млрд евро

Брюссель и Кишинев подписали план поддержки развития Молдовы на 1,9 млрд евро Молдова и ЕС подписали план развития страны на 1,9 млрд евро, из которых большая часть будет предоставлена в виде кредита, а часть - в виде гранта.
Другие страны
9 мая 2025 г. 12:58
Брюссель и Кишинев подписали план поддержки развития Молдовы на 1,9 млрд евро

Молдова и ЕС подписали план развития страны на 1,9 млрд евро, из которых большая часть будет предоставлена в виде кредита, а часть - в виде гранта.

Об этом сообщает Report со ссылкой на издание "Европейская правда".

"Премьер Молдовы Дорин Речан и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос 9 мая подписали План развития Молдовы на 1,9 млрд евро, о котором в ЕС приняли решение в марте 2025 года. Пакет предусматривает предоставление стране в течение трех лет 1,5 млрд евро в виде кредита и около 400 млн в виде грантов", - говорится в сообщении.

Средства будут направлены на ускорение социально-экономических реформ, укрепление устойчивости и содействие евроинтеграции Молдовы.

"Этот план - наш самый большой пакет поддержки для Молдовы на данный момент и четкий сигнал о том, что мы хотим, чтобы процветающая и свободная Молдова была "прочно встроена" в наш Союз", - отметила Марта Кос.

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Версия на английском языке Brussels, Chisinau sign a €1.9B plan to support Moldova's development
Версия на азербайджанском языке Brüssel və Kişinyov Moldovanın inkişafına dəstək üçün 1,9 milyard avroluq plan imzalayıb

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