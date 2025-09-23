Брюс: США на Генассамблее ООН обсудят реформы и эффективность организации

На Генассамблее ООН США затронут тему о реформах и эффективности организации.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила журналистам номинированная на пост заместителя постпреда США при ООН Тэмми Брюс.

"Президент (США Дональд Трамп) любит Нью-Йорк, признает важность ООН, совместную работу в мире, но это должно быть эффективно, функционально и доходить до людей. Мы беспокоимся, поэтому вы услышите сообщения о реформах, восстановлении", - сказала она.