Брюс: США на Генассамблее ООН обсудят реформы и эффективность организации
- 23 сентября, 2025
- 17:18
На Генассамблее ООН США затронут тему о реформах и эффективности организации.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила журналистам номинированная на пост заместителя постпреда США при ООН Тэмми Брюс.
"Президент (США Дональд Трамп) любит Нью-Йорк, признает важность ООН, совместную работу в мире, но это должно быть эффективно, функционально и доходить до людей. Мы беспокоимся, поэтому вы услышите сообщения о реформах, восстановлении", - сказала она.
