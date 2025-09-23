ABŞ BMT-də islahatların aparılmasını müzakirə edəcək
Digər ölkələr
- 23 sentyabr, 2025
- 17:39
ABŞ BMT Baş Assambleyasında təşkilatda islahatların aparılması və onun səmərəliliyi mövzusuna toxunacaq.
"Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin BMT-dəki daimi nümayəndəsinin müavini postuna namizəd Temmi Bryus jurnalistlərə bildirib.
"Prezident (ABŞ Prezidenti Donald Tramp) Nyu-Yorku sevir, BMT-nin əhəmiyyətini, dünyada birgə işi qəbul edir, lakin bu, səmərəli və funksional olmalıdır. Biz narahatıq, ona görə də siz islahatlar, bərpa haqqında mesajlar eşidəcəksiniz", - o qeyd edib.
