İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    ABŞ BMT-də islahatların aparılmasını müzakirə edəcək

    Digər ölkələr
    • 23 sentyabr, 2025
    • 17:39
    ABŞ BMT-də islahatların aparılmasını müzakirə edəcək

    ABŞ BMT Baş Assambleyasında təşkilatda islahatların aparılması və onun səmərəliliyi mövzusuna toxunacaq.

    "Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin BMT-dəki daimi nümayəndəsinin müavini postuna namizəd Temmi Bryus jurnalistlərə bildirib.

    "Prezident (ABŞ Prezidenti Donald Tramp) Nyu-Yorku sevir, BMT-nin əhəmiyyətini, dünyada birgə işi qəbul edir, lakin bu, səmərəli və funksional olmalıdır. Biz narahatıq, ona görə də siz islahatlar, bərpa haqqında mesajlar eşidəcəksiniz", - o qeyd edib.

    ABŞ BMT Baş Assambleyası islahatlar
    Брюс: США на Генассамблее ООН обсудят реформы и эффективность организации

    Son xəbərlər

    17:39

    ABŞ BMT-də islahatların aparılmasını müzakirə edəcək

    Digər ölkələr
    17:39

    Ruben Vardanyanın məhkəməsində zərərçəkmiş şəxslərin ifadələri dinlənilib

    Hadisə
    17:34

    "Barselona"nın müdafiəçisi məşqlərə başlayıb

    Futbol
    17:31

    Azərbaycanda süni intellekt əsaslı informativ elektron resurs yaradılacaq

    İKT
    17:24

    BMT Baş Assambleyasında yüksəksəviyyəli debatlar başlayıb

    Dünya
    17:23

    Azərbaycan Latviyaya pomidor satışını bərpa edib

    ASK
    17:23

    Taksi sürücülərinin imtahanında 1300 namizəd uğur qazanıb

    Elm və təhsil
    17:22

    Quttereş: Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh razılaşmaları müsbət hadisədir

    Digər ölkələr
    17:21

    Avropa Komissiyası PUA-lardan müdafiə məsələlərinə həsr olunmuş müşavirə keçirəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti