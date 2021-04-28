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Британский штамм коронавируса обнаружили за неделю еще в трех странах

Британский штамм коронавируса обнаружили за неделю еще в трех странах Их общее число достигло 139
Другие страны
28 апреля 2021 г. 10:20
Британский штамм коронавируса обнаружили за неделю еще в трех странах

Отличающийся более высокой заразностью штамм коронавируса VOC 202012/01, обнаруженный первоначально в Великобритании, был выявлен с 20 апреля еще в трех странах, а их общее число достигло 139. До 87 государств расширилась география распространения штамма 501Y.V2, обнаруженного в ЮАР, а штамм P.1, присутствие которого изначально было выявлено в Бразилии и Японии, сейчас циркулирует в 54 странах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в Женеве Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В ее еженедельном эпидемиологическом бюллетене говорится, что "с 20 апреля разновидность VOC 202012/01 была обнаружена в трех дополнительных странах, вариант 501Y.V2 - так же еще в трех странах, а P.1 - в двух". "По состоянию на 27 апреля в общей сложности 139 государств сообщили о наличии VOC 202012/0, 87 стран - о варианте 501Y.V2, 54 страны - о присутствии штамма P.1", - отметили в ВОЗ.

Комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации ранее призвал страны расширить научные исследования геномной последовательности мутирующих возбудителей вызываемого коронавирусом заболевания, а также делиться имеющейся информацией с другими государствами.

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Версия на английском языке Coronavirus strains keep spreading to more territories

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