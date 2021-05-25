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Британский политик пострадала при стрельбе в Лондоне

Британский политик пострадала при стрельбе в Лондоне Активистка движения Black Lives Matter и политик британской партии Taking the Initiative (TTIP) Саша Джонсон пострадала при стрельбе в Лондоне
Другие страны
25 мая 2021 г. 03:17
Британский политик пострадала при стрельбе в Лондоне
Саша Джонсон

Активистка движения Black Lives Matter и политик британской партии Taking the Initiative (TTIP) Саша Джонсон пострадала при стрельбе в Лондоне.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, она находится в реанимации, ее однопартийцы считают случившееся преднамеренным нападением, сообщила партия.

Лондонская полиция ранее сообщила о стрельбе на юге Лондона в ночь на 23 мая вблизи дома, где проходила вечеринка. Правоохранители ведут расследование, однако пока не рассматривают инцидент как целенаправленное нападение.

"В настоящее время Саша находится в реанимации, ей недавно сделали операцию, она восстанавливается после операции", - отмечается в заявлении партии.

По заявлению партии, Джонсон неоднократно подвергалась угрозам. TTIP обвиняет полицию в недостаточном расследовании при изучении инцидента.

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