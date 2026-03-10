Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Британский корабль HMS Dragon направляется в Восточное Средиземноморье

    Другие страны
    • 10 марта, 2026
    • 21:46
    Военный корабль Великобритании HMS Dragon покинул военно-морскую базу в Портсмуте и направляется в Восточное Средиземноморье для защиты Кипра.

    Как передает Report, об этом сообщает The Guardian.

    Отмечается, что эсминец направлен в регион для охраны британских авиабаз на острове и предотвращения возможных атак беспилотников или ракет со стороны Ирана и его союзников.

    Отметим, что Британия также готовит десантный корабль RFA Lyme Bay к возможному развертыванию в регионе.

