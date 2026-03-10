Британский корабль HMS Dragon направляется в Восточное Средиземноморье

Военный корабль Великобритании HMS Dragon покинул военно-морскую базу в Портсмуте и направляется в Восточное Средиземноморье для защиты Кипра.

Как передает Report, об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что эсминец направлен в регион для охраны британских авиабаз на острове и предотвращения возможных атак беспилотников или ракет со стороны Ирана и его союзников.

Отметим, что Британия также готовит десантный корабль RFA Lyme Bay к возможному развертыванию в регионе.