Британский корабль HMS Dragon направляется в Восточное Средиземноморье
Другие страны
- 10 марта, 2026
- 21:46
Военный корабль Великобритании HMS Dragon покинул военно-морскую базу в Портсмуте и направляется в Восточное Средиземноморье для защиты Кипра.
Как передает Report, об этом сообщает The Guardian.
Отмечается, что эсминец направлен в регион для охраны британских авиабаз на острове и предотвращения возможных атак беспилотников или ракет со стороны Ирана и его союзников.
Отметим, что Британия также готовит десантный корабль RFA Lyme Bay к возможному развертыванию в регионе.
