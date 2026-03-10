Британия направляет второй корабль в Восточное Средиземноморье

Великобритания готовится направить второе судно в Восточное Средиземное море - десантный корабль RFA Lyme Bay, оборудованный для использования в качестве авиационной платформы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Sky News, об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.

Согласно информации, вспомогательный корабль RFA Lyme Bay готовится к развертыванию "для выполнения морских задач в Восточном Средиземноморье".

"В рамках разумного планирования мы приняли решение привести вспомогательный корабль RFA Lyme Bay в состояние повышенной готовности в качестве меры предосторожности на случай, если он потребуется для выполнения морских задач",- заявил представитель министерства обороны страны.

Ранее ведомство объявило о подготовке к развертыванию эсминца типа 45 HMS Dragon в Восточном Средиземноморье.