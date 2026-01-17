Британский флот впервые испытал новый беспилотный вертолет

Королевский военно-морской флот Великобритании завершил первый полет своего первого полноразмерного автономного вертолета, предназначенного для отслеживания подводных лодок.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

Согласно информации, помимо этого аппарат также предназначен и для выполнения других задач высокого риска на фоне растущей напряженности в Северной Атлантике.

Британский флот сообщил, что вертолет под названием "Протей", успешно завершил короткий испытательный полет.