Британские войска смогут сбивать беспилотники над военными объектами
Другие страны
- 21 октября, 2025
- 04:25
Британские военнослужащие получат возможность сбивать подозрительные беспилотники над военными объектами на территории королевства.
Как передает Report, об этом сообщил министр обороны Великобритании Джон Хили, отвечая на вопросы после выступления в резиденции лорд-мэра лондонского Сити.
"Наш юридические рамки должны быть пересмотрены. Мы работаем над новыми юридическими полномочиями, которые нам необходимы для борьбы с потенциальными угрозами, которые мы наблюдаем. У нас появятся юридические полномочия сбивать неопознанные беспилотники, которые летают над британскими военными объектами. Мы попытаемся принять такие законы при первой возможности", - сказал глава военного ведомства, речь которого транслировал телеканал Sky News.
