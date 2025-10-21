Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Британские войска смогут сбивать беспилотники над военными объектами

    Другие страны
    • 21 октября, 2025
    • 04:25
    Британские военнослужащие получат возможность сбивать подозрительные беспилотники над военными объектами на территории королевства.

    Как передает Report, об этом сообщил министр обороны Великобритании Джон Хили, отвечая на вопросы после выступления в резиденции лорд-мэра лондонского Сити.

    "Наш юридические рамки должны быть пересмотрены. Мы работаем над новыми юридическими полномочиями, которые нам необходимы для борьбы с потенциальными угрозами, которые мы наблюдаем. У нас появятся юридические полномочия сбивать неопознанные беспилотники, которые летают над британскими военными объектами. Мы попытаемся принять такие законы при первой возможности", - сказал глава военного ведомства, речь которого транслировал телеканал Sky News.

