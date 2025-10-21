Britaniya qoşunları PUA-ları hərbi obyektlər üzərindən vura biləcəklər
Digər ölkələr
- 21 oktyabr, 2025
- 04:51
Böyük Britaniyanın hərbi qulluqçularına şübhəli pilotsuz uçuş aparatlarını krallıq ərazisindəki hərbi obyektlər üzərində vurmaq imkanı veriləcək.
"Report"un məlumatına görə, bunu Böyük Britaniyanın müdafiə naziri Con Hili bildirib.
"Hüquqi çərçivəmiz nəzərdən keçirilməlidir. Müşahidə etdiyimiz potensial təhlükələrlə mübarizə aparmaq üçün yeni hüquqi səlahiyyətlər üzərində işləyirik. Britaniyanın hərbi obyektləri üzərində uçan naməlum pilotsuz təyyarələri vurmaq üçün qanuni səlahiyyətə malik olacağıq. Biz ən erkən fürsətdə belə bir qanunu qəbul etməyə çalışacağıq", - müdafiə naziri "Sky News" tərəfindən yayımlanan çıxışında bildirib.
Son xəbərlər
05:50
ABŞ bankları Argentinaya 20 milyard dollar kredit vermək zəmanəti üçün mübarizə aparırDigər ölkələr
05:22
Yaponiya hökuməti yeni Baş nazirin seçilməsi ərəfəsində istefa veribDigər ölkələr
04:51
Britaniya qoşunları PUA-ları hərbi obyektlər üzərindən vura biləcəklərDigər ölkələr
04:17
ABŞ Senatı hökumətin maliyyələşməsi haqqında qanun layihəsini yenə qəbul etməyibDigər ölkələr
03:49
Ronaldunun oğlu ilk dəfə Portuqaliyanın U16 yığmasına çağırılıbFutbol
03:09
Tramp: Demokratlar tezliklə şatdaun əleyhinə tədbirləri dəstəkləyəcəklərDigər ölkələr
02:38
Gürcüstan XİN: ABŞ ilə strateji tərəfdaşlığı dərinləşdirmək niyyətindəyikRegion
02:23
Tramp Ağ Evin yeni banket zalının inşasını təsdiqləyibDigər ölkələr
01:56
Foto