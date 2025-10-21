İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    Britaniya qoşunları PUA-ları hərbi obyektlər üzərindən vura biləcəklər

    Digər ölkələr
    • 21 oktyabr, 2025
    • 04:51
    Britaniya qoşunları PUA-ları hərbi obyektlər üzərindən vura biləcəklər

    Böyük Britaniyanın hərbi qulluqçularına şübhəli pilotsuz uçuş aparatlarını krallıq ərazisindəki hərbi obyektlər üzərində vurmaq imkanı veriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Böyük Britaniyanın müdafiə naziri Con Hili bildirib.

    "Hüquqi çərçivəmiz nəzərdən keçirilməlidir. Müşahidə etdiyimiz potensial təhlükələrlə mübarizə aparmaq üçün yeni hüquqi səlahiyyətlər üzərində işləyirik. Britaniyanın hərbi obyektləri üzərində uçan naməlum pilotsuz təyyarələri vurmaq üçün qanuni səlahiyyətə malik olacağıq. Biz ən erkən fürsətdə belə bir qanunu qəbul etməyə çalışacağıq", - müdafiə naziri "Sky News" tərəfindən yayımlanan çıxışında bildirib.

    Böyük Britaniya PUA Hərbi obyekt
    Британские войска смогут сбивать беспилотники над военными объектами

