Binəqədidə iki avtomobil təmiri sexinin fəaliyyəti dayandırılıb
- 15 dekabr, 2025
- 17:03
Binəqədidə iki avtomobil təmiri sexinin fəaliyyəti dayandırılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, 9-cu mikrorayon, Mir Cəlal küçəsi, 63A ünvanında yerləşən Ülvi Çingiz oğlu Məmmədov və İlkin Əlipənah oğlu Əlişzadəyə məxsus avtomobil təmiri sexlərində keçirilən yoxlama zamanı yanğın təhlükəsizliyi sahəsində çoxsaylı nöqsanların mövcud olduğu, həmin nöqsanların insan həyatı və ya sağlamlığına, ətraf mühitə və dövlətin əmlak maraqlarına birbaşa təhlükə yaratdığı müəyyən edilib.
Bu baxımdan, həmin sexlərin fəaliyyətinin dayandırılması barədə qərar qəbul olunub.
