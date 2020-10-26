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Британская вакцина способствовала выработке антител к коронавирусу у пожилых

Британская вакцина способствовала выработке антител к коронавирусу у пожилых Британская вакцина от коронавируса, разработанная Оксфордским университетом совместно с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, вызвала устойчивый иммунный ответ у пожилых людей в ходе третьей фазы испытаний
Другие страны
26 октября 2020 г. 12:24
Британская вакцина способствовала выработке антител к коронавирусу у пожилых

Британская вакцина от коронавируса, разработанная Оксфордским университетом совместно с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, вызвала устойчивый иммунный ответ у пожилых людей в ходе третьей фазы испытаний.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в сообщила газета Financial Times.

По данным источников издания, результаты иммунологического анализа крови пожилых участников исследования повторяют данные, полученные после введения вакцины гражданам в возрасте 18-55 лет.

"Если у них есть данные, которые показывают, что вакцина генерирует хороший иммунитет в возрастной группе старше 55 лет, и это [применение вакцины] также сопровождается хорошей реакцией [организма] еще более пожилых людей, то, я думаю, это многообещающий признак", - сказал профессор вирусологии из Ноттингемского университета Джонатан Болл.

Как отмечает газета, успешные иммунологические исследования не гарантируют, что вакцина в конечном итоге окажется безопасной и эффективной для пожилых людей. Это станет известно лишь тогда, когда будут проанализированы все данные испытаний для этой возрастной группы.

Третья фаза испытаний вакцины AstraZeneca проходит в Великобритании, Бразилии, Индии, ЮАР, Японии и должна вскоре вновь начаться в США.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

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