​Британская контрразведка набирает русскоговорящих сотрудников

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Британская контрразведывательная служба MI5 из-за ухудшения отношений Москвы и Лондона объявили набор русскоговорящих сотрудников.

Как передает Report, об этом пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на сайт MI5.

Кандидаты должны быть гражданами Великобритании. Издание сообщает, что в обязанности работников контрразведки будут входить прослушивание записей телефонных разговоров и чтение перехваченных документов, а также поиск зацепок, помогающих понять российские власти. В своей работе они будут иметь дело с "терроризмом", "шпионажем" и "потенциальными угрозами национальной безопасности".

Процесс трудоустройства с многочисленными тестами и собеседованиями может занять до девяти месяцев. Зарплата новых сотрудников составит 30 тыс. фунтов.