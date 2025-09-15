Британия запретила прием израильских студентов в Королевский колледж оборонных исследований

Власти Великобритании приняли решение не принимать студентов из Израиля в престижный Королевский колледж оборонных исследований (Royal College of Defence Studies), начиная со следующего года.

Как передает Report, об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на пресс-секретаря британского Министерства обороны.

Как подчеркнул представитель ведомства, решение связано с необходимостью дипломатически положить конец войне в Газе, включая немедленное прекращение огня, возвращение заложников и расширение гуманитарной помощи населению анклава.

Генеральный директор Министерства обороны Израиля Амир Барам назвал это решение "глубоко бесчестным актом нелояльности по отношению к союзнику, находящемуся в состоянии войны".

Ранее 10 июня Великобритания совместно с Австралией, Канадой, Норвегией и Новой Зеландией ввела санкции против израильских министров Итамара Бен-Гвира и Бецалеля Смотрича за подстрекательство к насилию против палестинцев на Западном берегу.