    Британия запретила прием израильских студентов в Королевский колледж оборонных исследований

    Другие страны
    • 15 сентября, 2025
    • 21:23
    Власти Великобритании приняли решение не принимать студентов из Израиля в престижный Королевский колледж оборонных исследований (Royal College of Defence Studies), начиная со следующего года.

    Как передает Report, об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на пресс-секретаря британского Министерства обороны.

    Как подчеркнул представитель ведомства, решение связано с необходимостью дипломатически положить конец войне в Газе, включая немедленное прекращение огня, возвращение заложников и расширение гуманитарной помощи населению анклава.

    Генеральный директор Министерства обороны Израиля Амир Барам назвал это решение "глубоко бесчестным актом нелояльности по отношению к союзнику, находящемуся в состоянии войны".

    Ранее 10 июня Великобритания совместно с Австралией, Канадой, Норвегией и Новой Зеландией ввела санкции против израильских министров Итамара Бен-Гвира и Бецалеля Смотрича за подстрекательство к насилию против палестинцев на Западном берегу.

    Великобритания Израиль прием студентов
    Britaniya gələn ildən israilli tələbələri Kral Kollecinə qəbul etməyəcək

    Лента новостей