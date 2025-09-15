Britaniya gələn ildən israilli tələbələri Kral Kollecinə qəbul etməyəcək
Digər ölkələr
- 15 sentyabr, 2025
- 21:35
Böyük Britaniya hökuməti gələn ildən etibarən İsraildən olan tələbələri nüfuzlu Müdafiə Araşdırmaları Kral Kollecinə qəbul etməmək qərarına gəlib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Telegraph" qəzeti Britaniya Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibinə istinadla xəbər yayıb.
Nazirlik nümayəndəsinin vurğuladığına görə, bu qərar Qəzzada müharibəyə diplomatik yolla son qoymaq zərurəti ilə bağlıdır. Buraya dərhal atəşkəsin elan olunması, girovların geri qaytarılması və anklav əhalisinə humanitar yardımın genişləndirilməsi daxildir.
İsrail Müdafiə Nazirliyinin Baş direktoru Amir Baram bu qərarı "müharibə vəziyyətində olan müttəfiqə qarşı dərin qeyri-loyallıq aktı" adlandırıb.
Son xəbərlər
21:35
Britaniya gələn ildən israilli tələbələri Kral Kollecinə qəbul etməyəcəkDigər ölkələr
21:35
Yermak: Daha 16 uşaq Ukraynanın nəzarətində olan əraziyə qaytarılıbDigər ölkələr
21:29
Foto
Naxçıvanda azad iqtisadi zonanın yaradılması istiqamətində tədbirlər görülürASK
21:23
Ceyhun Bayramov Dohada özbək həmkarı ilə TDT-nin Zirvə Toplantısına hazırlığı müzakirə edibXarici siyasət
21:20
Maldiv adalarının BAEA-ya üzvlüyü təsdiqlənibDigər ölkələr
21:07
Körfəz Əməkdaşlıq Şurası İsrailin Qətərə hücumu ilə bağlı bəyanat qəbul edibDigər ölkələr
20:55
Ceyhun Bayramov: Qətərə edilən son hava hücumu dərin narahatlıq doğururXarici siyasət
20:54
Macarıstan Çinin Atom Enerjisi Agentliyi ilə saziş imzalayıbDigər ölkələr
20:51
Foto