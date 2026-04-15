    Британия выделила Украине $1 млрд в рамках инициативы ERA

    15 апреля, 2026
    Украина получила последний транш от Великобритании объемом 752 млн фунтов стерлингов (около 1 млрд долларов США) в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

    Как передает Report со ссылкой на украинские медиа, об этом говорится в сообщении Министерства финансов Украины.

    "Предоставленное финансирование имеет целевое назначение и будет направлено на обеспечение приоритетных потребностей сектора безопасности и обороны", – подчеркнул глава ведомства Сергей Марченко.

    Напомним, что 1 марта 2025 года Марченко и канцлер казначейства Великобритании Рэйчел Ривз подписали соглашение о предоставлении Украине 2,26 млрд фунтов стерлингов (около 3 млрд долларов) на оборонные нужды.

    Первые два транша общим объемом 1,5 млрд фунтов Украина получила в марте и апреле 2025 года. Средства являются частью механизма ERA стран G7 общим объемом $50 млрд. Кредит обслуживается и погашается за счет будущих доходов, полученных от замороженных российских активов. Финансирование предоставляется на 30 лет.

    Великобритания Украина Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA)
