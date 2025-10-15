Британия ввела санкции в отношении двух нефтяных компаний РФ
Другие страны
- 15 октября, 2025
- 15:13
Великобритания ввела санкции в отношении российских компаний "Лукойл" и "Роснефть".
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление британского Министерства финансов.
Она расширила санкционный список на 90 позиций. В частности, санкции коснулись Национальной системы платежных карт РФ, а также 51 судна.
Последние новости
15:39
Вучич предложил выкупить российскую долю в NISДругие страны
15:35
Рамиз Гулиев будет похоронен на II Аллее почетного захороненияИскусство
15:33
Аш-Шараа: Постараемся перезапустить весь комплекс отношений с РоссиейВ регионе
15:28
Фото
В Баку спасли животных, содержащихся в кафе в неприемлемых условияхЗдоровье
15:16
Фото
Глава МИД Азербайджана обсудил перспективы сотрудничества с действующим председателем ОБСЕВнешняя политика
15:13
Британия ввела санкции в отношении двух нефтяных компаний РФДругие страны
15:09
ЕС держит миссию EUBAM Rafah в режиме ожидания на фоне усугубляющегося кризиса в ГазеДругие страны
14:59
Британский торговый посланник в декабре посетит АзербайджанБизнес
14:58