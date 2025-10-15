Британия ввела санкции в отношении двух нефтяных компаний РФ

Великобритания ввела санкции в отношении российских компаний "Лукойл" и "Роснефть".

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление британского Министерства финансов.

Она расширила санкционный список на 90 позиций. В частности, санкции коснулись Национальной системы платежных карт РФ, а также 51 судна.