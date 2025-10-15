Britaniya Rusiyanın iki neft şirkətinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    • 15 oktyabr, 2025
    • 15:26
    Böyük Britaniya Rusiyanın "Lukoil" və "Rosneft" şirkətlərinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV-ləri Böyük Britaniya Maliyyə Nazirliyinin bəyanatına istinadən bildirib.

    London sanksiya siyahısını 90 mövqe genişləndirib.

    Xüsusilə Rusiyanın Milli Ödəniş Kartı Sisteminə və 51 gəmiyə sanksiyalar tətbiq edilib.

    Böyük Britaniya Rusiya sanksiya
    Британия ввела санкции в отношении двух нефтяных компаний РФ

