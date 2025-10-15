Britaniya Rusiyanın iki neft şirkətinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib
Digər ölkələr
- 15 oktyabr, 2025
- 15:26
Böyük Britaniya Rusiyanın "Lukoil" və "Rosneft" şirkətlərinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV-ləri Böyük Britaniya Maliyyə Nazirliyinin bəyanatına istinadən bildirib.
London sanksiya siyahısını 90 mövqe genişləndirib.
Xüsusilə Rusiyanın Milli Ödəniş Kartı Sisteminə və 51 gəmiyə sanksiyalar tətbiq edilib.
