Британия ввела новые санкции в отношении России

Британия ввела санкции против российской IT-компании Aeza Group, вертолетной компании HeliCo Group.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении британского Минфина.

Кроме того, в санкционный список вошли два физических лица и два суда.