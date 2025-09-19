Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Британия ввела новые санкции в отношении России

    Другие страны
    • 19 сентября, 2025
    • 16:51
    Британия ввела санкции против российской IT-компании Aeza Group, вертолетной компании HeliCo Group.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении британского Минфина.

    Кроме того, в санкционный список вошли два физических лица и два суда.

