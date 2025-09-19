İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü
    Britaniya Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    19 sentyabr, 2025
    • 16:57
    Britaniya Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edib

    Böyük Britaniya Rusiyanın "Aeza Group" və "HeliCo Group" şirkətlərinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib.

    "Report"un xarici KİV-ə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu barədə Britaniya Maliyyə Nazirliyinin məlumatında deyilir.

    Bundan başqa, sanksiyalar siyahısına iki fiziki şəxs və iki gəmi daxil edilib.

    Böyük Britaniya Rusiya sanksiya
    Британия ввела новые санкции в отношении России

